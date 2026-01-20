Ter, 20 de Janeiro

rio de janeiro

Ônibus capota e deixa 30 feridos em Itaperuna, no Rio de Janeiro

Dez vítimas tiveram ferimentos graves, enquanto as demais sofreram apenas ferimentos leves

Ônibus capota e deixa 30 feridos em Itaperuna, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo um ônibus deixou 30 pessoas feridas em Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento do coletivo ocorreu por volta das 7h40. Ainda de acordo com a PRF, dez vítimas tiveram ferimentos graves, enquanto as demais sofreram apenas ferimentos leves.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o ônibus aparece tombado às margens de uma rodovia, com as rodas voltadas para cima. É possível ver que a pista estava molhada. Vídeos também divulgados nas redes mostram pessoas ao redor do coletivo, sentadas e prestando ajuda a algumas vítimas.

O acidente aconteceu na altura do km 19 da BR-356.

