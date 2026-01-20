A- A+

rio de janeiro Ônibus capota e deixa 30 feridos em Itaperuna, no Rio de Janeiro Dez vítimas tiveram ferimentos graves, enquanto as demais sofreram apenas ferimentos leves

Um acidente envolvendo um ônibus deixou 30 pessoas feridas em Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento do coletivo ocorreu por volta das 7h40. Ainda de acordo com a PRF, dez vítimas tiveram ferimentos graves, enquanto as demais sofreram apenas ferimentos leves.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o ônibus aparece tombado às margens de uma rodovia, com as rodas voltadas para cima. É possível ver que a pista estava molhada. Vídeos também divulgados nas redes mostram pessoas ao redor do coletivo, sentadas e prestando ajuda a algumas vítimas.

O acidente aconteceu na altura do km 19 da BR-356.

Veja também