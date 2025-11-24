A- A+

Pernambuco Ônibus colide com carreta em Moreno, Região Metropolitana do Recife A colisão aconteceu na noite desta segunda-feira (24)

Um ônibus colidiu com uma carreta por volta das 20h20 desta segunda-feira (24) no município de Moreno, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o sinistro aconteceu na BR-232, no distrito de Bonança.

Não foi registrada nenhuma morte em decorrência do acidente, e sim pessoas feridas.

Os bombeiros conduziram duas vítimas a uma unidade hospitalar. As demais foram socorridas pelo Samu, ambulâncias dos municípios vizinhos ou por moradores.

A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou 21 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de salvamento, combate a incêndio e comando operacional.

O local do incidente ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

