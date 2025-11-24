Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Ônibus colide com carreta em Moreno, Região Metropolitana do Recife 

A colisão aconteceu na noite desta segunda-feira (24)

Reportar Erro
A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou 21 bombeiros militaresA operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou 21 bombeiros militares - Foto: CBMPE

Um ônibus colidiu com uma carreta por volta das 20h20 desta segunda-feira (24) no município de Moreno, Região Metropolitana do Recife (RMR)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o sinistro aconteceu na BR-232, no distrito de Bonança. 

Não foi registrada nenhuma morte em decorrência do acidente, e sim pessoas feridas. 

Leia também

• ETE de Bezerros desenvolve bengalas com sensores de proximidade e doa equipamentos a estudantes cego

• Empresária de 30 anos sofre queda e morre durante rapel em cachoeira no interior de SP

Os bombeiros conduziram duas vítimas a uma unidade hospitalar. As demais foram socorridas pelo Samu, ambulâncias dos municípios vizinhos ou por moradores. 

A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou 21 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de salvamento, combate a incêndio e comando operacional. 

O local do incidente ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter