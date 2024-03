A- A+

Acidente Ônibus colide com carro e deixa trânsito lento no Bairro do Recife Sinistro aconteceu no semáforo do cruzamento entre a avenida Marquês de Olinda e rua Madre de Deus

Um ônibus BRT da linha TI Pelópidas (PCR) colidiu em um carro no começo da tarde desta segunda-feira (18). O acidente aconteceu no semáforo do cruzamento entre a avenida Marquês de Olinda e a rua Madre de Deus, no Bairro do Recife, e deixou o trânsito lento na área central da cidade. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o motorista do carro, o acidente aconteceu pois o ônibus, que estava na faixa da direita, dobrou na rua Madre de Deus, colidindo com o seu veículo, que estava na faixa da esquerda e que pretendia dobrar apenas na rua seguinte, a Mariz e Barros.



O motorista do ônibus confirmou a versão, porém disse que o condutor do carro desisitiu de dobrar na Madre de Deus, seguindo direto pela Marquês de Olinda, e que, por consequência, acabou colidindo no automóvel.



O ônibus transportava passageiros na hora da colisão. O motorista confirmou que ninguém ficou ferido no transporte e que as pessoas seguiram viagem no ônibus seguinte.

