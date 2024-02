A- A+

RECIFE Ônibus colide contra poste próximo ao Forte das Cinco Pontas e deixa Bairro do Recife sem energia Segundo a Vera Cruz, o motorista passa bem e não havia passageiros no coletivo

Um ônibus colidiu contra um poste, na madrugada desta quarta-feira (7), na avenida Sul, no bairro de São José, área central do Recife. O acidente aconteceu por volta das 2h40, devido a um mal súbito do motorista do veículo.

Apesar do susto, o condutor está bem e não teve nenhum ferimento, segundo a Vera Cruz. O ônibus não tinha nenhum passageiro, no momento da batida.

O acidente aconteceu nas proximidades do Forte das Cinco Pontas. O coletivo, que operava a linha 146 - UR-11 (Bacurau), pertence à empresa Vera Cruz. O ônibus chegou a subir na calçada e ficou com a dianteira parcialmente destruída.

Por causa da batida, o bairro de São José e o Bairro do Recife estão sem energia. O trânsito ficou complicado e agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) orientam os motoristas.

O trânsito no local apresentou lentidão e alterações. A Praça Frei Caneca, que dá acesso à avenida Sul, está interditada e só será liberada após o término do trabalho da Neonergia. Apesar do congestionamento, o trecho da avenida Sul continua normal.

A Neonergia chegou ao local no começo da manhã para iniciar o trabalho de reconstrução da rede elétrica da região e do poste atingido.

De acordo com Jonas de Andrade, inspetor da Neonergia, a previsão é que o trabalho de restauração dure o dia todo.

"Por se tratar de um serviço de alta complexidade, a previsão é que o fornecimento de energia seja restabelecido até as 15:30", disse a distribuidora.

TRE-PE fica sem funcionar

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) emitiu nota para informar que não haverá atendimento ao público na Central de Atendimento ao Eleitor do Recife, no bairro de São José, nesta quarta-feira (7), em virtude da batida de um ônibus.

As eleitoras e eleitores que estavam com atendimento marcado para esta data podem se dirigir à central em qualquer dia útil até 23 de fevereiro, no horário de 8h às 12h, para serem atendidos, sem necessidade de novo agendamento.

