Região Metropolitana do Recife Ônibus colide em estabelecimento comercial no Cabo; motorista fica preso às ferragens Acidente ocorreu na rua Quatro

O motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, que colidiu com um estabelecimento comercial, na manhã desta quarta-feira (18), no bairro de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 7h10, o acidente ocorreu na rua Quatro. Duas viaturas foram enviadas ao local. O estabelecimento comercial estava fechado quando ocorreu a colisão.

As equipes encontraram o condutor do ônibus preso às ferragens. O homem, que não teve nome e idade divulgados, foi retirado da área e encaminhado ao Hospital Mendo Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho.



O Corpo de Bombeiros informou que a vítima apresentava escoriações nos membros inferiores e estava consciente e orientada.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local.

