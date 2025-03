Ônibus com 45 pessoas cai em ribanceira na Dutra; adolescente morre e 26 pessoas ficam feridas

A- A+

Um ônibus da empresa Viação 1001 caiu em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, pouco antes do trevo de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 6.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 45 pessoas estavam dentro do ônibus. Um adolescente de 13 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas.

Sete pessoas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Regional de Taubaté e outras 13 para o pronto-socorro do hospital de Pindamonhangaba.

De acordo com os bombeiros, um homem de 23 anos teve um traumatismo de quadril e um adolescente de 15 teve ferimento na cabeça. Além disso, um homem de 36 anos e duas mulheres, de 22 e 31 anos, se queixavam de dores nas costelas, coluna e lombar. As seis vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a um hospital na região.

Outras 11 vítimas foram socorridas pela CCR, concessionária da rodovia, e nove pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Os 19 passageiros restantes não apresentavam ferimentos e foram encaminhados a um posto Graal próximo, conforme o Corpo de Bombeiros.

A reportagem procurou a Viação 1001 para mais detalhes e aguarda retorno.



