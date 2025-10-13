Seg, 13 de Outubro

CESSAR-FOGO EM GAZA

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer

A libertação está prevista no acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de OferÔnibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer - Foto: Hazem Bader / AFP

Vários ônibus saíram nesta segunda-feira (13) da penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia ocupada, como parte da troca prevista após a libertação por parte do Hamas dos últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro em Gaza.

A administração penitenciária israelense havia reunido no sábado os detentos palestinos que seriam libertados em duas prisões, incluindo a de Ofer. A libertação está prevista no acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel.

• Reféns de Israel são libertados pelo Hamas após 738 dias em cativeiro

• Trump embarca para Israel e diz que guerra acabou em Gaza

• 'Não é verdade que teremos tropas americanas em Gaza', diz JD Vance, vice-presidente dos EUA

