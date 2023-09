A- A+

ACIDENTE NO SERTÃO Ônibus com romeiros do Piauí tomba no Sertão de Pernambuco; uma pessoa morreu Há vítimas presas entre as ferragens do ônibus

Um ônibus com cerca de 50 romeiros, que saiu de Teresina, no Piauí, tombou, na manhã desta quarta-feira (27), entre as cidades de Araripina e Ipubi, no Sertão do Araripe de Pernambuco. O acidente aconteceu às margens da PE-585.

As primeiras informações indicam que ao menos uma pessoa morreu, uma jovem de 19 anos. Há vítimas presas entre as ferragens do ônibus.

De acordo com o portal A10+, os passageiros seguiam para a cidade de Juazeiro do Norte, tradicional destino religioso do interior do Ceará.

O Corpo de Bombeiros disse que enviou duas viaturas por volta das 5h30 para realizar os atendimentos no local do acidente. A Polícia Civil afirmou que apura o caso.

O A10+ também afirmou que a principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo, derrapado, saído da pista e tombado nas proximidades da rodovia. O ônibus partiu de Teresina na noite de terça-feira (26).

