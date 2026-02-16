Ônibus com trabalhadores rurais capota no interior de SP deixando 6 mortos e mais de 40 feridos
Um ônibus que transportava trabalhadores rurais, que saíram do estado do Maranhão com destino a Santa Catarina, capotou na madrugada desta segunda-feira, 16, entre os municípios de Ocauçu e Marília, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Os trabalhadores saíram do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde atuariam na colheita de maçã, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O acidente deixou 52 vítimas, com seis mortes confirmadas e 46 pessoas feridas foram encaminhadas para unidades de saúde, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que prestou apoio no resgate das vítimas com cinco viaturas no local.
A PRF informou que, em consulta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus não tinha autorização para realizar esse tipo de fretamento e que só poderia circular no interior do Maranhão.
O ônibus estava sendo conduzido por dois motoristas que se revezavam na direção. O motorista que estava conduzindo o veículo no momento do acidente está internado em estado grave; o outro motorista, que estava descansando, faleceu no local, segundo a PRF.
Os feridos em estado grave foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto aqueles com ferimentos leves foram levados para outras unidades de saúde do município, como o Hospital Unimar, o Hospital Materno Infantil, a UPA Sul e a UPA Norte.
Além dos Bombeiros, equipes da PRF, do SAMU e da concessionária responsável pela rodovia atuaram no atendimento da ocorrência, resgate às vítimas e controle do tráfego.
A Defesa Civil estadual informou que mobilizou equipes ao local da ocorrência e encaminhou materiais de ajuda humanitária para apoiar o acolhimento dos sobreviventes em abrigos municipais.
A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que deixou vítimas e feridos em estado grave.
A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante os trabalhos e foi totalmente liberada por volta das 5h55.
"A Polícia Civil atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente e já identificou a empresa responsável pelo coletivo, que será investigada. A perícia técnica foi acionada, e o caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.