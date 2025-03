A- A+

SERVIÇOS GRATUITOS Ônibus da Justiça Itinerante irá oferecer serviços gratuitos no evento "Alepe Mulher"; saiba mais Serviços serão oferecidos na terça (18) e quinta (20), das 9h às 16h, em frente à Alepe

O Ônibus da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) estará presente em mais uma ação na próxima semana.

Desta vez, o serviço será ofertado no evento "Alepe Mulher", na terça (18) e na quinta (20), das 9h às 16h, em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Durante o evento, a Câmara Privada de Conciliação e Mediação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) irá realizar sessões de conciliação (se ambas as partes comparecerem e estiverem com a documentação completa para a demanda); orientações jurídicas gratuitas e cadastro de demandas espontâneas (pré-processuais).

Os documentos necessários para a realização da sessão de conciliação/mediação são: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, certidão de nascimento ou RG dos filhos; comprovante de renda; comprovante de bens móveis e imóveis, além dos dados da conta bancária para depósito de pensão.

Alepe Mulher

O programa Alepe Mulher oferecerá serviços de saúde e cidadania para diversas cidades de Pernambuco. O evento se inicia nesta segunda-feira (17) e segue até a sexta-feira (21).

A programação inclui 7 mil atendimentos médicos especializados, além de serviços de cidadania, direitos humanos e do consumidor, autocuidado e vacinação. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira; e das 8h às 13h, na sexta-feira.

Alguns dos atendimentos médicos exigem agendamento prévio, realizado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional (SSMO) da Alepe.

Entre esses serviços, estão consultas com ginecologista, mastologista, cardiologista, endocrinologista, dermatologista, oftalmologista (oferecido pela Fundação Altino Ventura para interessados a partir de 12 anos), otorrino, vascular, nutricionista, além de odontologia.

Também serão realizados exames como ultrassonografias de abdômen total (jejum no mínimo 8h e máximo 12h), mama, endovaginal, tireoide, citologia, além de mamografias para mulheres entre 40 e 75 anos.

