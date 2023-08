Ônibus da pernambucana Maria Clara tomba em rodovia de Alagoas; cantora passa bem

A- A+

O ônibus com a cantora pernambucana de feminejo Maria Clara tombou, no domingo (27), na cidade de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. A artista estava com a equipe no veículo seguindo para um show em Minador do Negrão, no interior alagoano.

O acidente aconteceu na rodovia estadual AL-115. Segundo relato de Maria Clara no Instagram, uma falha mecânica teria provocado o tombamento e uma tragédia foi evitada pelo motorista, conhecido como Sorriso.

"Embora todos estejam bem fisicamente, eu ainda estou muito abalada psicologicamente. Me assustei muito quanto tudo aconteceu, foi uma sensação que nunca passei na minha vida e estou processando tudo ainda", afirmou a cantora, em publicação em seus stories do Instagram.

Maria Clara também afirmou que estava dormindo no momento do tombamento e com o rosto tampado. "Só lembro que virei muitas vezes, pois estava do lado contrário. Pensei que o ônibus tinha capotado várias vezes e que quando parasse eu teria morrido", completou.

Maria Clara também disse que irá fazer exames de imagem por ter batido a cabeça quando o ônibus virou. "O problema do nosso acidente foi uma falha mecânica no ônibus, os freios falharam. Já estamos resolvendo tudo", acrescentou a cantora.

Natural de Ferreiros, na Zona da Mata de Pernambuco, Maria Clara Chaves Dias tem 23 anos. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a cantora se posiciona como uma das vozes do feminejo.



