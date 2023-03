A- A+

Transporte público Ônibus da Região Metropolitana do Recife voltam a circular com ar-condicionado ligado Por causa da pandemia do novo coronavírus, os ônibus passaram a desativar o aparelho, ficando apenas com as janelas abertas

Os ônibus que operam na Região Metropolitana do Recife voltam a circular com o ar-condicionado ligado. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os ônibus passaram a desativar o aparelho, ficando apenas com as janelas abertas, como medida para evitar a propagação do vírus.

O Consórcio Grande Recife tem fiscalizado e autuado as empresas que não estão seguindo a recomendação. A frota atual com ar-condicionado possui 445 veículos do total de 2.230 ônibus em operação no Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).



A medida que permitiu o desligamento do ar-condicionado foi a Resolução nº 10/2022, de 6 de dezembro de 2022, do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). A norma seguiu recomendação da Nota Técnica nº 43/2022 da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Estado para “manter as janelas abertas a fim de proporcionar a circulação do ar ambiente e reduzir o risco de disseminação do vírus da Covid-19”.



Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

