SINISTRO DE TRÂNSITO Ônibus de turismo tomba no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que a responsabilidade pela fiscalização da via e pelo atendimento à ocorrência é do órgão estadual de trânsito

Um ônibus de turismo da empresa Luck Receptivo tombou na manhã deste domingo (15) na rodovia PE-09, nas imediações da rotatória de pedágio de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.



Até o momento, o número de feridos no sinistro de trânsito não foi divulgado pelo SAMU. No entanto, em registros que circulam nas redes sociais é possível observar o socorro inicial das vítimas.

Com o tombamento, várias pessoas precisaram utilizar a saída de emergência localizada no teto do ônibus para sair do veículo.

Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que a responsabilidade pela fiscalização da via e pelo atendimento à ocorrência é do órgão estadual de trânsito, uma vez que trata-se de uma rodovia sob jurisdição estadual.

"A gestão municipal informa ainda que, mesmo não sendo de sua competência direta, mantém-se à disposição para prestar apoio, especialmente por meio das equipes de saúde e assistência social, sempre que necessário", destacou a prefeitura.



Segundo a Monte Rodovias, o sinistro de trânsito ocorreu fora da área de concessão da empresa. No entanto, a Monte auxiliou no caso com sinalização e resgate.

