Ônibus de viagem capota e deixa duas pessoas mortas em Jaboticabal, interior de SP

SÃO PAULO

Ao menos duas pessoas, uma criança e um adulto, morreram após um ônibus de viagem capotar em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada de Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação, outras 23 pessoas ficaram com ferimentos leves e outras seis estão em estado grave.

Todas as vítimas feridas foram encaminhadas para a UPA de Jaboticabal.

Os passageiros que não se feriram foram retirados do local em outro ônibus.

O ônibus transportava 42 passageiros e dois motoristas e seguia de São Paulo com destino a Olímpia, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O veículo trafegava na rodovia sentido norte, quando na altura do km 341, ao acessar a alça, o motorista perdeu o controle da direção e tombou parando no canteiro central da rotatória, informou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

A perícia realiza os procedimentos no local onde o acidente aconteceu.

