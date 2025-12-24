Ônibus de viagem capota e deixa duas pessoas mortas em Jaboticabal, interior de SP
23 pessoas ficaram com ferimentos leves e outras seis estão em estado grave
Ao menos duas pessoas, uma criança e um adulto, morreram após um ônibus de viagem capotar em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na entrada de Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme a corporação, outras 23 pessoas ficaram com ferimentos leves e outras seis estão em estado grave.
Todas as vítimas feridas foram encaminhadas para a UPA de Jaboticabal.
Leia também
• Colisão envolvendo caminhão e dois carros congestiona Avenida José Estelita, sentido Centro
• Araripina: três pessoas morrem após colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-316
• Mulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista
Os passageiros que não se feriram foram retirados do local em outro ônibus.
O ônibus transportava 42 passageiros e dois motoristas e seguia de São Paulo com destino a Olímpia, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).
O veículo trafegava na rodovia sentido norte, quando na altura do km 341, ao acessar a alça, o motorista perdeu o controle da direção e tombou parando no canteiro central da rotatória, informou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
A perícia realiza os procedimentos no local onde o acidente aconteceu.