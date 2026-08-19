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CIDADANIA

Ônibus do CadÚnico oferece atendimento gratuito no Bongi até sexta-feira (21)

Moradores podem atualizar cadastro e receber orientações sobre Bolsa Família, BPC e Tarifa Social de Energia

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Unidade Móvel do CadÚnico integra cronograma de atendimentos descentralizados da Prefeitura do Recife em diferentes bairros da capitalUnidade Móvel do CadÚnico integra cronograma de atendimentos descentralizados da Prefeitura do Recife em diferentes bairros da capital - Foto: Douglas Fagner/PCR

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (Sas), leva a Unidade Móvel do Cadastro Único (CadÚnico) ao bairro do Bongi, na Zona Oeste, onde oferece atendimentos itinerantes aos moradores até esta sexta-feira (21).

O ônibus ficará estacionado em frente à Creche Municipal do Bongi, funcionando das 9h às 15h. Podem utilizar o serviço famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

Durante o período de atendimento, os moradores poderão realizar a inscrição no CadÚnico, atualizar os dados cadastrais e tirar dúvidas sobre programas sociais.

A equipe também oferece orientações sobre benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica.

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Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os moradores do domicílio.

Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, a iniciativa busca descentralizar o acesso ao CadÚnico e facilitar a atualização dos dados.

“Manter o CadÚnico atualizado é indispensável para garantir a continuidade dos benefícios sociais. A atualização deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar. Como a falta de atualização é uma das principais causas de bloqueio ou suspensão dos benefícios, levamos o ônibus para mais perto da população, simplificando o processo e aproximando o serviço do cidadão”, afirma.

A revisão cadastral deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar.

A falta de atualização dos dados pode provocar o bloqueio ou a suspensão de benefícios sociais. Por isso, a Unidade Móvel percorre diferentes bairros da capital para aproximar o serviço da população e facilitar o acesso aos programas vinculados ao cadastro.

Próximos destinos
Após o Bongi, a Unidade Móvel estará neste sábado (22) na USF+ Comunidade do Bem, na Imbiribeira, na Avenida Sul Governador Cid Sampaio, s/n.

Entre os dias 25 e 28 de agosto, o atendimento será realizado em Nova Descoberta, na Rua Alto da Brasileira, nº 1.661, ao lado da Compesa.

Serviço oferece inscrição, atualização de dados e orientações sobre programas sociais diretamente nos bairros do RecifeServiço oferece inscrição, atualização de dados e orientações sobre programas sociais diretamente nos bairros do Recife. | Foto: Douglas Fagner/PCR

A ação integra o cronograma permanente de circulação do serviço, que percorre diferentes bairros do Recife desde setembro de 2025.

Na semana passada, a Unidade Móvel esteve no Ibura, na Zona Sul, ampliando o atendimento descentralizado do CadÚnico na cidade.

As informações sobre os próximos locais e datas de atendimento podem ser acompanhadas pelo Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

Serviço:
Atendimento itinerante do CadÚnico no Bongi

Unidade Móvel na Imbiribeira

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