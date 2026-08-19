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CIDADANIA Ônibus do CadÚnico oferece atendimento gratuito no Bongi até sexta-feira (21) Moradores podem atualizar cadastro e receber orientações sobre Bolsa Família, BPC e Tarifa Social de Energia

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (Sas), leva a Unidade Móvel do Cadastro Único (CadÚnico) ao bairro do Bongi, na Zona Oeste, onde oferece atendimentos itinerantes aos moradores até esta sexta-feira (21).

O ônibus ficará estacionado em frente à Creche Municipal do Bongi, funcionando das 9h às 15h. Podem utilizar o serviço famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

Durante o período de atendimento, os moradores poderão realizar a inscrição no CadÚnico, atualizar os dados cadastrais e tirar dúvidas sobre programas sociais.

A equipe também oferece orientações sobre benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os moradores do domicílio.

Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, a iniciativa busca descentralizar o acesso ao CadÚnico e facilitar a atualização dos dados.

“Manter o CadÚnico atualizado é indispensável para garantir a continuidade dos benefícios sociais. A atualização deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar. Como a falta de atualização é uma das principais causas de bloqueio ou suspensão dos benefícios, levamos o ônibus para mais perto da população, simplificando o processo e aproximando o serviço do cidadão”, afirma.

A revisão cadastral deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar.

A falta de atualização dos dados pode provocar o bloqueio ou a suspensão de benefícios sociais. Por isso, a Unidade Móvel percorre diferentes bairros da capital para aproximar o serviço da população e facilitar o acesso aos programas vinculados ao cadastro.

Próximos destinos

Após o Bongi, a Unidade Móvel estará neste sábado (22) na USF+ Comunidade do Bem, na Imbiribeira, na Avenida Sul Governador Cid Sampaio, s/n.

Entre os dias 25 e 28 de agosto, o atendimento será realizado em Nova Descoberta, na Rua Alto da Brasileira, nº 1.661, ao lado da Compesa.

Serviço oferece inscrição, atualização de dados e orientações sobre programas sociais diretamente nos bairros do Recife. | Foto: Douglas Fagner/PCR

A ação integra o cronograma permanente de circulação do serviço, que percorre diferentes bairros do Recife desde setembro de 2025.

Na semana passada, a Unidade Móvel esteve no Ibura, na Zona Sul, ampliando o atendimento descentralizado do CadÚnico na cidade.

As informações sobre os próximos locais e datas de atendimento podem ser acompanhadas pelo Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

Serviço:

Atendimento itinerante do CadÚnico no Bongi

Local: Creche Municipal do Bongi

Data: 19 a 21 de agosto

Horário: 9h às 15h

Endereço: Rua Major Mário Portela, nº 686 - Bongi, Recife

Unidade Móvel na Imbiribeira

Local: USF+ Comunidade do Bem

Data: Sábado, 22 de agosto

Endereço: Avenida Sul Governador Cid Sampaio, s/n - Imbiribeira, Recife

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