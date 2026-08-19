Ônibus do CadÚnico oferece atendimento gratuito no Bongi até sexta-feira (21)
Moradores podem atualizar cadastro e receber orientações sobre Bolsa Família, BPC e Tarifa Social de Energia
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (Sas), leva a Unidade Móvel do Cadastro Único (CadÚnico) ao bairro do Bongi, na Zona Oeste, onde oferece atendimentos itinerantes aos moradores até esta sexta-feira (21).
O ônibus ficará estacionado em frente à Creche Municipal do Bongi, funcionando das 9h às 15h. Podem utilizar o serviço famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.
Durante o período de atendimento, os moradores poderão realizar a inscrição no CadÚnico, atualizar os dados cadastrais e tirar dúvidas sobre programas sociais.
A equipe também oferece orientações sobre benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica.
Leia também
• Academia do Universitário promove Café com Carreiras no Recife nesta quinta-feira (20)
• Oficinas de rebolado na Rede Compaz do Recife têm inscrições abertas; saiba como fazer
Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os moradores do domicílio.
Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, a iniciativa busca descentralizar o acesso ao CadÚnico e facilitar a atualização dos dados.
“Manter o CadÚnico atualizado é indispensável para garantir a continuidade dos benefícios sociais. A atualização deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar. Como a falta de atualização é uma das principais causas de bloqueio ou suspensão dos benefícios, levamos o ônibus para mais perto da população, simplificando o processo e aproximando o serviço do cidadão”, afirma.
A revisão cadastral deve ser feita, no máximo, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, no endereço ou na composição familiar.
A falta de atualização dos dados pode provocar o bloqueio ou a suspensão de benefícios sociais. Por isso, a Unidade Móvel percorre diferentes bairros da capital para aproximar o serviço da população e facilitar o acesso aos programas vinculados ao cadastro.
Próximos destinos
Após o Bongi, a Unidade Móvel estará neste sábado (22) na USF+ Comunidade do Bem, na Imbiribeira, na Avenida Sul Governador Cid Sampaio, s/n.
Entre os dias 25 e 28 de agosto, o atendimento será realizado em Nova Descoberta, na Rua Alto da Brasileira, nº 1.661, ao lado da Compesa.
A ação integra o cronograma permanente de circulação do serviço, que percorre diferentes bairros do Recife desde setembro de 2025.
Na semana passada, a Unidade Móvel esteve no Ibura, na Zona Sul, ampliando o atendimento descentralizado do CadÚnico na cidade.
As informações sobre os próximos locais e datas de atendimento podem ser acompanhadas pelo Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.
Serviço:
Atendimento itinerante do CadÚnico no Bongi
- Local: Creche Municipal do Bongi
- Data: 19 a 21 de agosto
- Horário: 9h às 15h
- Endereço: Rua Major Mário Portela, nº 686 - Bongi, Recife
Unidade Móvel na Imbiribeira
- Local: USF+ Comunidade do Bem
- Data: Sábado, 22 de agosto
- Endereço: Avenida Sul Governador Cid Sampaio, s/n - Imbiribeira, Recife