Colisão Ônibus e carreta se chocam em BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e acidente deixa feridos Foram acionadas equipes do Samu do Recife, Escada, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes e da PRF

Uma colisão entre uma carreta de modelo rodotrem que transportava sabão em pó e um ônibus que fazia a linha Cajueiro/Cabo de Santo Agostinho deixou, ao menos, cinco pessoas feridas nesta terça-feira (16), na BR-101,na altura do Km 30, no município de Cabo de Santo Agostinho, perto de onde funcionava a fábrica da cervejaria Brahma.

Uma perícia está sendo realizada no local por equipes do Instituto de Criminalística (IC).

O motorista da carreta, Hugo Leonardo Alves da Silva, de 54 anos, estava sozinho no veículo. Ele não quis dar entrevista, mas disse que havia parado no canto direito da via para atender a uma ligação. Ele não sofreu ferimentos.

O motorista do ônibus que fazia viagem pela linha Cajueiro Seco/Cabo de Santo Agostinho também não sofreu ferimentos. Ele segue no local acompanhando a perícia que está sendo feita e também não quis dar entrevistas. De acordo com testemunhas, o motorista passava troco a um dos passageiros quando bateu atrás da carreta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 16h40. Foram acionadas equipes do Samu do Recife, Escada, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes, além de um helicóptero de resgate, que é usando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Feridos

De acordo com informações repassadas pelo Samu à reportagem, cinco pessoas precisaram receber atendimento médico no local, sendo um homem e quatro mulheres. Nomes e idades não foram divulgados.

O homem está no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Já em relação as mulheres, três foram levadas até o Hospital Mendo Sampaio enquanto uma outra acabou encaminhada para o Hospital dos Servidores do Estado.

Perícia

Ainda em andamento, a previsão é de que o laudo técnico da perícia do episódio seja concluído em até dez dias úteis.

De acordo com o perito criminal responsável pelo caso, a ocorrência é classificada como “choque” e já é possível confirmar que a carreta estava parada enquanto o motorista do ônibus teve uma “percepção tardia” e provocou a batida.

