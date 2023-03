A- A+

Recife Ônibus é depredado por grupo na noite dessa quarta (8), no bairro do Parnamirim, na Zona Norte O veículo estava parado no sinal do cruzamento da avenida Parnamirim com a avenida Rui Barbosa

Um ônibus que circulava no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, foi depredado na noite dessa quarta-feira (8).



O caso aconteceu por volta das 21h. O veículo estava parado no sinal do cruzamento da avenida Parnamirim com a avenida Rui Barbosa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que vários homens batem no ônibus com o que aparenta ser pedaços de madeira. Eles cometem o ato e fogem em seguida.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 11º BPM, que atende a região, não registrou a ocorrência.

"Ratificamos a importância do registro da ocorrência no momento da situação, através do 190, se possível, com as características dos suspeitos, para que desta forma a PM possa agir de forma mais rápida", orientou a corporação por meio de nota.

A PM também ressalta que o registro de boletim de ocorrência nas delegacias são importantes para que sejam traçadas novas estratégias de segurança no local.



O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) está apurando o caso e informou que deve se manifestar ainda nesta quinta-feira (9).

Veja também

estados unidos Sequestro de americanos lança luz sobre turismo médico no México