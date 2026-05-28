Ônibus é incendiado na BR-101, na Iputinga; ação foi criminosa, afirma empresa
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo da empresa Metropolitana tomado pelas chamas
Um ônibus foi incendiado na pista local da BR-101, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quinta-feira (28).
Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), a ação foi criminosa e ocorreu por volta das 9h20, nas proximidades do Detran.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo da empresa Metropolitana tomado pelas chamas.
"Um grupo de homens ordenou que o coletivo fosse esvaziado e, em seguida, ateou fogo ao veículo. Não houve feridos", informou a Urbana-PE.
Leia também
• Senac Pernambuco abre mais de 300 vagas gratuitas para cursos no Recife e outros cinco municípios
• CPRH oferece curso gratuito de Educação Ambiental com certificação no Recife
• Marcha da Maconha do Recife 2026 ocupa as ruas da capital pernambucana neste sábado (30)
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado ao local e enviou duas viaturas.
Ainda de acordo com o sindicato, a Metropolitana acionou os órgãos de segurança e acompanhará as investigações das autoridades competentes sobre o caso.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que registrou o caso por meio do 13º BPM e que equipes que realizavam patrulhamento nas proximidades seguiram ao local, isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros.
"O CBMPE deslocou para o local uma viatura de combate à incêndio. As equipes realizaram a extinção das chamas e não houve registro de vítimas. O fogo também atingiu a face externa do muro de um imóvel próximo ao local", informou a PM.
A corporação realizou vistoria na residência, sem constatação de alterações no interior do imóvel.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Cordeiro, tomou conhecimento do fato e deu inícios às providências cabíveis.