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Um ônibus da linha 4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita foi incendiado na noite desta terça-feira (20). Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a situação foi registrada por volta das 19h15, na Avenida Dois Rios, no Ibura, Zona Sul do Recife.

Não foram registrados feridos e o atendimento à ocorrência foi realizado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Por meio de nota, o Grande Recife informou repudiar "atos de vandalismo como esse, que colocam em risco a vida de trabalhadores e usuários do transporte público e afetam milhares de passageiros, devido à redução da oferta de serviço".



Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi empregada na ocorrência. "A equipe realizou o combate às chamas, debelando o incêndio", diz a nota da corporação.



Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias relacionadas ao incêndio do coletivo.

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