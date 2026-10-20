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Recife

Ônibus é incendiado no Ibura, Zona Sul do Recife

Grande Recife emitiu nota classificando o caso como "ato de vandalismo"

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Incêndio em ônibus no RecifeIncêndio em ônibus no Recife - Foto: @doiscarneiros_ordinario

Um ônibus da linha 4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita foi incendiado na noite desta terça-feira (20). Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a situação foi registrada por volta das 19h15, na Avenida Dois Rios, no Ibura, Zona Sul do Recife. 

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Não foram registrados feridos e o atendimento à ocorrência foi realizado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). 

Por meio de nota, o Grande Recife informou repudiar "atos de vandalismo como esse, que colocam em risco a vida de trabalhadores e usuários do transporte público e afetam milhares de passageiros, devido à redução da oferta de serviço". 

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi empregada na ocorrência. "A equipe realizou o combate às chamas, debelando o incêndio", diz a nota da corporação.

Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias relacionadas ao incêndio do coletivo. 

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