Ônibus é queimado em protesto por morte de suspeito de tráfico de drogas em Olinda

A Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi palco de um protesto nesta sexta-feira (21) em decorrência da morte de um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas da localidade. Ele foi atingido durante uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na Ilha do Rato, uma comunidade próxima.

O protesto, de acordo com a apuração da reportagem, aconteceu “por ordem” da facção de tráfico de drogas da qual o homem faria parte. O protesto teve início à tarde, com entulhos e pneus colocados para bloquear a via.

À noite, homens encapuzados atearam fogo em um ônibus que estava no cruzamento com a Rua Pedro Álvares Cabral.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) descreveu o homem como violento e disse ele era apontado como "chefe do tráfico" na região. Segundo a corporação, com ele, foram apreendidos uma arma artesanal e um revólver calibre .38.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) precisou ser deslocado para conter as chamas, liberando a via às 19h40. Duas viaturas participaram da operação de contenção do fogo e limpeza.

Um carro de reboque da Prefeitura de Olinda chegou ao local pouco depois das 20h e retirou o ônibus, que teve destruição total. Ninguém que estava no coletivo ficou ferido.



"A Polícia Militar informa, através do 1º BPM, com área de atuação em Olinda, que após troca de tiros com suspeitos na comunidade Ilha do Rato, um dos envolvidos, apontado com líder do tráfico no local, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma arma artesanal e um revólver calibre .38. Mesmo sendo considerado uma pessoa violenta, com histórico de homicídios na área, a comunidade organizou um protesto, inclusive incendiando um ônibus. Após atuação da PM e dos Bombeiros, a situação foi acalmada e a via liberada."

