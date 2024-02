Ônibus escolar cai em ribanceira e deixa feridos em Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco

A- A+

Um ônibus escolar caiu em uma ribanceira no município de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e deixou feridos, na manhã desta quinta-feira (22).

O acidente ocorreu por volta das 7h, na estrada de Pirauá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e enviaram equipes ao local.

Ainda não há o número total de pessoas feridas. Uma mulher de 54 anos, que ficou presa embaixo do veículo, foi retirada pelos Bombeiros e conduzida ao Hospital Municipal de Macaparana, "consciente, orientada e sem sequelas graves aparentes".



Segundo o Samu, uma mulher de 53 anos foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Uma segunda vítima, uma mulher de 39 anos, também foi atendida pela corporação e levada para o Hospital da Restauração, na área central da capital.



O HR informou que, além da mulher de 39 anos, outras três adolescentes do sexo feminino também deram entrada na unidade de saúde, sendo uma de 12 anos e duas de 15.



"Todas estão sendo avaliadas pela equipe multidisciplinar do HR, e, no momento, o quadro geral de saúde das pacientes é considerado estável", disse o hospital.

