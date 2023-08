Ônibus escolar cai em ribanceira no município de Chã Grande; acidente deixou 16 feridos

A- A+

O capotamento de um ônibus escolar, no município de Chã Grande, deixou mais dezesseis pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com o SAMU, a ocorrência foi registrada por volta do meio-dia na região do sítio Macacos, zona rural da cidade. Dentro do veículo, que seguia destino até a Escola Laerte Pedrosa, estavam 14 alunos, motorista e monitor.

O atendimento aos feridos foi realizado com o auxílio do SAMU de Chã Grande e de outras cidades, além das ambulâncias do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, Guarda Municipal e Defesa Civil.

Segundo a Prefeitura de Chã Grande, todas as vítimas foram socorridas para o hospital local, que mobilizou seis médicos e reforçou a equipe de enfermagem e apoio para o atendimento. Não foram registradas vítimas fatais.

Após os primeiros socorros, quatro crianças foram transferidas para atendimento especializado no Recife. O estado de saúde não foi informado.

Por meio de nota, a Prefeitura de Chã Grande informou que está prestando todo apoio às vitimas e familiares dos envolvidos no acidente.





