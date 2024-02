Ônibus escolar tomba, cai em açude e deixa seis estudantes feridos na zona rural de Serra Talhada

A- A+

Um ônibus que transportava oito estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco tombou e caiu em um açude na região do Sítio Jardim, localizada em Água Branca, distrito de Serra Talhada, Sertão do Estado. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (26) e ainda não há informações sobre a causa. Seis adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados, mas passam bem.

Dos estudantes feridos, cinco foram levados para o Hospital Eduardo Campos (HEC), a unidade médica mais próxima, em Serra Talhada. "Todos estão estáveis e aguardam resultado de exames", explicou a diretora do HEC, Patrícia Queiroz.

A outra paciente foi uma adolescente de 16 anos, que foi levada para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), também em Serra Talhada. Ela também passa bem, mas precisará ser transferida para o HEC para a realização de uma cirurgia de emergência por conta de uma fratura no ombro direito. "Ela precisa receber o acompanhamento de um ortopedista, para realizar a cirurgia. Mas não há risco no tratamento, porque foi apenas uma fratura. O caso não é grave", afirmou o diretor do Hospam, Leonardo Monteiro.

Até a publicação desta matéria, não há a confirmação de quantas pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. Técnicos fazem a perícia para determinar o possível o motivo do acidente. De acordo com o gerente regional de Educação do município, Israel Silveira, os veículos de transporte escolar da rede estadual "passam por inspeções de segurança frequentes" e as autoridades irão "aguardar o desfecho das investigações para poder afirmar qual foi a causa do acidente".

Veja também

