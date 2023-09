A- A+

AGRESTE Ônibus escolares são incendiados em Taquaritinga do Norte, denuncia prefeitura Uma máquina motoniveladora usada na recuperação de estradas vicinais também pegou fogo

Dois ônibus escolares e uma máquina motoniveladora usada na recuperação de estradas vicinais foram incendiados na garagem da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na tarde de quinta-feira (7). Segundo a gestão municipal, o incêndio teria sido criminoso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para conter as chamas. Uma viatura foi enviada ao local.

A corporação realizou rescaldo para evitar a reignição do fogo. A ocorrência foi finalizada por volta das 16h e não houve vítima.

"Ainda não sabemos como as chamas foram iniciadas, vamos aguardar as investigações. Fico muito triste com uma situação desta, uma vez que não foi a primeira vez que isso ocorreu na cidade”, afirmou o prefeito da cidade, Ivanildo Bezerra, conhecido como Lero.

A prefeitura também disse que os ônibus eram usados para o transporte escolar universitário e que os bombeiros demoraram a chegar e conter as chamas porque o carro veio da base de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, e não tinha água suficiente.

A causa do incêndio deverá ser apontada por perícia.

