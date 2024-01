A- A+

GRANDE RECIFE Ônibus fica totalmente destruído após pegar fogo, na BR-101, em Jaboatão Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas o motorista do coletivo estava no veículo e não ficou ferido

Um ônibus da empresa Vera Cruz, que fazia a linha Cabo de Santo Agostinho-Recife, ficou totalmente destruído após pegar fogo, no quilômetro 87 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas o motorista do coletivo estava no veículo e não ficou ferido.

O veículo pegou fogo por volta das 5h15, no sentido Jaboatão-Cabo da rodovia federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas por volta das 5h35. A ocorrência, segundo a corporação, foi finalizada às 6h10.

"O motorista de um ônibus de linha seguia pela rodovia, quando foi informado pelo motorista de um carro de que estava saindo fumaça do compartimento do motor", disse a PRF, por meio de nota.

Em seguida, o motorista do ônibus parou no acostamento, saiu do veículo e o fogo consumiu todo o ônibus.

A faixa da direita da rodovia chegou a ser interditada para que o fogo fosse controlado, mas foi liberada logo depois, segundo a PRF.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio no coletivo, o que deverá ser apontado por perícia.

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE para saber o posicionamento da Vera Cruz e aguarda o retorno.

