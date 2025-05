A- A+

Incêndio Ônibus é incendiado dentro do terminal de Dois Carneiros Baixo, em Jaboatão Segundo informações iniciais, duas pessoas teriam chegado ao local em uma motocicleta e ateado fogo no veículo

Um ônibus da empresa Metropolitana foi incendiado na noite desta quarta-feira (7), por volta das 22h30, dentro do terminal de Dois Carneiros Baixo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo informações iniciais, duas pessoas teriam chegado ao local em uma motocicleta e ateado fogo no veículo.

Ainda segundo informações preliminares, o motorista teria sido ameaçado durante a ação, porém ninguém ficou ferido.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado imediatamente por moradores próximos.

A Polícia Militar, por meio do 25º BPM, isolou a área para que o trabalho das forças de segurança fosse realizado.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil (PCPE), a Polícia Militar (PMPE) e o Corpo de Bombeiros (CBMPE) emitiram uma nota em conjunto sobre o ocorrido.

A PCPE está investigando o caso. Confira a nota.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na noite de quarta-feira (07), para ocorrência de incêndio a ônibus, em Jaboatão dos Guararapes.

O combate às chamas foi realizado pelos bombeiros e não houve registro de vitimas. O veículo sofreu perda total.

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 25º BPM, isolou a área para que o trabalho das forças de segurança fosse realizado.

A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as diligências e as investigações seguem em andamento.

Ônibus estão sem operar no terminal

Durante a manhã desta quinta-feira (8), usuários de ônibus de Dois Carneiros Baixo relataram que os veículos não estão operando no terminal.

Segundo informações, os motoristas se recusam a circular no local por medo de novas represálias, já que o condutor do ônibus incendiado foi ameaçado durante a ação criminosa.

Por enquanto, os ônibus estão operando apenas na saída de Dois Carneiros, no cruzamento com a Avenida General Manoel Rabelo, nas proximidades do Colégio Dom Pedro de Alcântara.



