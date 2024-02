A- A+

CARNAVAL 2024 Ônibus: Interdição da Ponte Duarte Coelho para montagem do Galo muda 131 linhas no Centro do Recife Com a interdição da ponte, 36 pontos de embarque e desembarque de passageiros sofrerão algum tipo de alteração

A partir das 15h do próximo sábado (3), 131 linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife terão alterações por conta da interdição da Ponte Duarte Coelho, que será fechada para a montagem do Galo Gigante. Dentre as linhas, são 84 convencionais; 7, BRTs; e 40, bacuraus.

As linhas terão itinerários diferentes dos habituais. Com a interdição da ponte, 36 pontos de embarque e desembarque de passageiros sofrerão algum tipo de alteração para atender aos usuários das linhas que terão mudanças no percurso. O passageiro deve pegar o ônibus no mesmo ponto em que desembarcou.

Confira todas as mudanças:

