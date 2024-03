Ônibus movido a gás natural começa a operar na linha TI Pelópidas/TI Rio Doce na segunda-feira (25)

A- A+

A partir desta segunda-feira (25), usuário da linha 1952 - TI Pelópidas/TI Rio Doce, que atende aos municípios de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), contarão com um ônibus movido à Gás Natural Comprimido (GNC).



O veículo, movido a uma nova matriz energética, funcionará em fase experimental. Ele é o segundo a ser introduzido na frota da RMR, sendo o da linha 1070 - TI Pelópidas/TI PE-15 (Parador) o primeiro a operar à base de GNC, desde o último dia 11 de março.



A iniciativa tem o objetivo de utilizar fontes de energia renováveis no setor de transporte público de passageiros, segundo informou o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), que realiza a ação em parceria com o Governo de Pernambuco e a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).



O Grande Recife informou que o novo ônibus funciona com gás metano. Isto significa que tanto o GNC como o biometano podem ser utilizados paralelamente, o que torna a troca de um para o outro "uma transição simples e fácil". Ambos estão disponíveis tanto na forma de gás comprimido como de gás liquefeito.



"O nosso objetivo é fazer investimentos estruturadores para o Estado. A partir do uso do gás natural garantimos uma mobilidade urbana sustentável e tiramos do papel um projeto inovador para Pernambuco", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Ônibus da linha 1952 - TI Pelópidas/TI Rio Doce passa a operar por Gás Natural. Foto: Paulo Maciel/Grande Recife/Divulgação

O Grande Recife destacou que a implementação de novas fontes de energia renovável tornam-se essenciais no contexto econômico, e que a adoção do Gás Natural como alternativa de fonte de energia para o transporte público de ônibus na RMR busca reduzir as emissões de poluentes e aumentar a eficiência energética.



O secretário Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, informou que o gás natural é uma fonte de energia mais limpa em comparação aos combustíveis fósseis tradicionais, resultando em menores emissões de poluentes atmosféricos na cidade.



"Essa transição para uma fonte de energia mais limpa no transporte público metropolitano pode melhorar a qualidade do ar nas cidades e promover um ambiente urbano mais saudável e sustentável para todos", afirmou o secretário.

Ônibus da linha 1952 - TI Pelópidas/TI Rio Doce passa a operar por Gás Natural. Foto: Paulo Maciel/Grande Recife/Divulgação

Para o Diretor-Presidente do Grande Recife, Matheus Freitas, uma frota à base de GNC tanto diminuiria a emissão de gases de efeito estufa no ambiente urbano, como também pode ser uma solução para aumentar a eficiência energética do sistema, além de promover em menor dependência de combustíveis fósseis e redução dos resíduos.



“O modelo testado tem capacidade para levar 86 passageiros. É a primeira vez que o ônibus a gás passa por teste em nosso Estado, e, se mostrar exitoso, iremos ampliar essa iniciativa”, destacou Matheus.



A empresa lembra que o ônibus da linha 1952 - TI Pelópidas/TI Rio Doce atende o Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na RMR.

