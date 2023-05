A- A+

Recife Ônibus pega fogo no estacionamento do Terminal Integrado do Barro, Zona Oeste do Recife Coletivo fazia a linha Ti Barro/Ti Cajueiro Seco

Um ônibus pegou fogo no estacionamento do Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta sexta-feira (5).



De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, o coletivo fazia a linha TI Barro/TI Cajueiro Seco. Ninguém estava no veículo no momento do incêndio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20. Uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local. As chamas foram controladas por volta das 6h40.



Ainda de acordo com os Bombeiros, houve a perda total do ônibus.



O Grande Recife informou que uma perícia vai apurar o que provocou o fogo.

