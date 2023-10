Ônibus perde freio na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, e deixa passageiros feridos

A- A+

Passageiros de um ônibus da concessionária Mobi Brasil, que opera na linha 2467 - Chã de Cruz/TI Camaragibe, passaram por momentos de pânico na noite desta quarta-feira (11) quando, por volta das 20h45, o coletivo ficou sem freios e derrapou na via.





O acidente ocorreu no sentido Camaragibe, em um local de descida da pista. Alguns passageiros se machucaram no acidente, mas sem necessidade de encaminhamento a uma unidade de saúde, de acordo com nota enviada pelo Consórcio Grande Recife.



Ainda segundo a nota, os passageiros desceram do veículo ainda em movimento.

"O ônibus apresentou operação anormal e fez parada não programada no percurso. A empresa relatou que alguns passageiros se machucaram, sem necessidade de atendimento emergencial, ao descerem do veículo ainda em movimento", informaou o Consórcio, por meio da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife.









Tirado de circulação, o ônibus seguiu para inspeção e manutenção, após ter seguido viagem até o Terminal de Integração e lá, foi recolhido.



Em um vídeo que circula pelo WhatsApp, é possível ouvir o relato, em pânico, de uma passageira:

"Minha gente, meus Deus do céu, o ônibus sem freio, a gente teve que pular do ônibus em movimento".



Veja a nota do Grande Recife, na íntegra:



"A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife informa que hoje, 11/out por volta das 20h45, tomou conhecimento, em caráter preliminar, de ocorrência envolvendo veículo da concessionária Mobi Brasil que opera a linha 2467 CHÃ DE CRUZ / TI CAMARAGIBE.

O ônibus apresentou operação anormal e fez parada não programada no percurso. A empresa relatou que alguns passageiros se machucaram, sem necessidade de atendimento emergencial, ao descerem do veículo ainda em movimento. Após avaliação do operador, seguiu a viagem até o Terminal de Integração, onde o ônibus foi tirado de operação para inspeção e manutenção.

Uma equipe do Grande Recife foi designada para vistoriar o veículo.

Lamentamos o ocorrido e estamos à disposição dos usuários para prestar qualquer apoio necessário".

