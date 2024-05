Ônibus que levava equipe escolar de basquete capota e deixa 2 mortos, na Venezuela

A- A+

Um ônibus que levava uma equipe de basquete escolar capotou, na Venezuela, deixando dois mortos e 27 feridos - entre eles estão 12 crianças, 10 adolescentes e cinco adultos.

O acidente “deixou 27 feridos” e duas mulheres mortas, disse o general Carlos Pérez Ampueda, vice-ministro da Gestão de Riscos e Proteção Civil, na rede social X.

O capotamento, registado no setor Las Delicias do município de Caripe, no estado de Monagas (Nordeste), ocorreu “devido a falhas mecânicas no sistema de freios”, acrescentou Pérez Ampueda.

“O Sistema Nacional de Gestão de Riscos continua apoiando as autoridades governamentais no atendimento integral a todas as pessoas envolvidas no acidente em que tombou uma unidade de transporte público que transportava uma equipe esportiva do estado de Sucre”, explicou o responsável.

Relatos da mídia local indicam que um time de basquete escolar viajava no veículo vindo do estado vizinho de Sucre para participar de uma atividade esportiva.





