GRANDE RECIFE Ônibus: "Quem vai arcar com o prejuízo?", dizem rodoviários após promessa de pagamento Com os ônibus paralisados desde 0h desta quarta-feira (22), por atraso de pagamento, a Urbana-PE confirmou que o dinheiro será repassado até às 12h

Em novo contato com a Folha de Pernambuco, o Sindicato dos Rodoviários voltou a afirmar que só vai liberar a circulação com o pagamento do salário quinzenal da categoria, que deveria ter sido pago na segunda-feira (20).

"A categoria não quer (voltar agora). Eles (empressas) disseram que iam pagar dia 21, e não pagaram. Quem vai arcar com o nosso prejuízo? Quem vai arcar com as nossas contas atrasadas, escola das crianças, feiras? Eles estão preocupados com o prejuízo deles e não o nosso. Só vamos sair com o dinheiro na conta. Vamos acatar o que a categoria quer. Se pagarem agora, sairemos. Senão, a gente continua parado", explicou o secretário-geral do sindicato, Carlos Figueiredo.

O secretário se refere ao prazo maior que a categoria havia dado às empresas para que o pagamento fosse feito. Isso, no entanto, não aconteceu.

"O salário quinzenal deveria ser pago no dia 20. A patronal afirmou que pagaria no dia 21. Concordamos e esperamos, mas eles não pagaram. Os trabalhadores então pediram ao sindicato que fizéssemos essa mobilização e acatamos", explicou.

Os rodoviários paralisaram a circulação de coletivos de nove garagens de seis empresas, nesta quarta-feira (22).

Foram paralisadas as garagens das empresas Metropolitana, Borborema, Caxangá (duas), São Judas Tadeu, Pedrosa e Globo (três). Para a população,o que pôde ser visto é muito transtorno para se deslocar na região.

O que diz a Urbana-PE

A Folha de Pernambuco procurou a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus, em busca de um posicionamento oficial sobre a questão. Por meio de nota, a entidade afirmou que os pagamentos não foram feitos por conta de atraso do repasse dos subsídios pelo Governo do Estado. A Urbana-PE disse que isso deveria ter sido feito na segunda-feira (20).

"As empresas permissionárias do transporte coletivo foram obrigadas a postergar, de forma excepcional, o calendário de adiantamento salarial para os seus colaboradores, comumente pago no 20º dia de cada mês. Essa medida foi previamente comunicada ao órgão gestor, aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, respeitando as disposições da convenção coletiva da categoria", explicou o sindicato da classe patronal.

A Urbana-PE afirmou ainda que o governo confirmou o pagamento desse repasse nesta quarta-feira (22) e, com isso, as operadores poderão pagar a antecipação salarial até o meio-dia. "A Urbana-PE informa ainda que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a oferta de um serviço essencial à sociedade", completou a entidade.

A reportagem questionou o Governo do Estado e aguarda retorno.

