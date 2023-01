A- A+

Um ônibus da empresa Vera Cruz que operava a linha 141 - Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves tombou e caiu em uma vala no bairro de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O incidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (4).

De acordo com a Vera Cruz, o coletivo saiu da pista quando manobrava próximo ao terminal da linha - o ônibus seria recolhido em seguida. A empresa alega que o acesso "estava comprometido" por conta de uma intervenção da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Dois passageiros estavam no ônibus, além do motorista. "Não houve feridos. e o veículo foi retirado na mesma noite", disse a empresa, em nota.

"O Consórcio está acompanhando o caso junto à empresa Vera Cruz", disse o Grande Recife Consórcio de Transporte, em nota.

