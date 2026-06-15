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SINISTRO

Ônibus sai da pista, tomba e deixa 16 feridos na BR-232 em Caruaru

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste e 12 para a UPA em Caruaru

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Ônibus sai da pista, tomba e deixa 16 feridos na BR-232 em CaruaruÔnibus sai da pista, tomba e deixa 16 feridos na BR-232 em Caruaru - Foto: PRF/Divulgação

Um ônibus saiu da pista e tombou na BR-232, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, e deixou 16 pessoas feridas, entre motorista e passageiros. O sinistro aconteceu por volta das 4h50 desta segunda-feira (15), no quilômetro 133 da rodovia, sentido Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste e 12 para a UPA em Caruaru. Ainda não há confirmação sobre estado de saúde.

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A corporação informou ainda que o sinistro aconteceu após o motorista perder o controle do veículo.

"Outra equipe da PRF está no local orientando o trânsito. Os veículos estão passando pela faixa da esquerda", completou.

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