SINISTRO
Ônibus sai da pista, tomba e deixa 16 feridos na BR-232 em Caruaru
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste e 12 para a UPA em Caruaru
Um ônibus saiu da pista e tombou na BR-232, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, e deixou 16 pessoas feridas, entre motorista e passageiros. O sinistro aconteceu por volta das 4h50 desta segunda-feira (15), no quilômetro 133 da rodovia, sentido Recife.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste e 12 para a UPA em Caruaru. Ainda não há confirmação sobre estado de saúde.
Leia também
• Copa do Mundo: torcida acompanha a estreia do Brasil no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife
• Premiação internacional: estudantes Colégio Militar do Recife são destaque na "Genius Olympiad"
A corporação informou ainda que o sinistro aconteceu após o motorista perder o controle do veículo.
"Outra equipe da PRF está no local orientando o trânsito. Os veículos estão passando pela faixa da esquerda", completou.