Um ônibus que partia rumo ao Recife atropelou um cavalo no quilômetro 415 da BR-232, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. O sinistro ocorreu por volta das 2h50 desta sexta-feira (14), e, com o tombamento do veículo, 13 pessoas ficaram feridas.

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o ônibus partia de São Luis - MA, rumo à capital pernambucana, com 27 passageiros. Desses, 12 ficaram feridos, além do motorista.

A empresa de transporte do ônibus não foi revelada. Em imagens passadas pela corporação, é possível ver o veículo em estado crítico após o sinistro. Veja abaixo.

Ônibus rumo ao Recife atropela cavalo em Serra Talhada, tomba e deixa 13 feridos. - Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou a PRF, por meio de nota.

