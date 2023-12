Ônibus terão reforço na frota para o Réveillon na RMR. Expressos levarão ao Polo Pina; confira

A- A+

Vai aos polos de Réveillon na Região Metropolitana do Recife (RMR)? O Grande Recife Consórcio de Transporte preparou um esquema especial com reforço de frota de domingo (31) a segunda-feira (1º). Segundo o consórcio, linhas que fazem o percurso aos principais pontos das festas nos municípios.

Nas linhas bacurau, haverá acréscimo de 87 veículos e nas convencionais, o incremento será de 43 ônibus e 449 viagens.

Por causa da festa no Pina, haverá modificações no trânsito e algumas linhas precisarão ter seus itinerários desviados nos dias 29, 30 e 31 entre 16h e 8h do dia seguinte. As mudanças serão principalmente no acesso e na saída dos ônibus da comunidade de Brasília Teimosa.

Serão realizados os seguintes desvios de itinerários:

014 Brasília (Conde da Boa Vista)

018 Brasília Teimosa

Sentido Brasília Teimosa / Pina (saída)

Itinerário normal: Av. Brasília Formosa (terminal), Rua Dagoberto Pires, Rua Arabaiana, Rua Delfin, Rua Francisco Valpassos, Rua Comendador Morais, Av. Antônio de Goes...

Desvio: Av. Brasília Formosa (terminal), Rua Dagoberto Passos, Rua Arabaiana, Rua Delfin, Rua das Oficinas, Rua Ivonete Ferreira, Rua José Mariano Filho, Av. Antônio de Góes...



Sentido Pina / Brasília Teimosa (acesso)

Itinerário normal:...Av. Herculano Bandeira, Av. Boa Viagem, Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Desvio: Av. Herculano Bandeira, giro à esquerda na Av. Conselheiro Aguiar, giro à direita no "contra fluxo" da pista norte da Av. Antônio de Góes, giro à esquerda na Rua Eduardo Jorge (por trás do JCPM), Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

118 Prazeres / Boa Viagem



Sentido Pina / Brasília Teimosa (acesso)



Itinerário normal: Av. Conselheiro Aguiar, Av. Herculano Bandeira, Av. Boa Viagem, Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Desvio: Av. Conselheiro Aguiar, giro à direita no "contra fluxo" da pista norte da Av. Antônio de Góes, giro à esquerda na Rua Eduardo Jorge (por trás do JCPM), Rua Comendador Morais, Rua Dagoberto Pires.

Obs: no sentido Brasília Teimosa / Pina (saída), não haverá alteração de itinerário desta linha 118.

Expressos

Para quem pretende curtir os shows e a virada do ano na orla do Pina, na Zona Sul do Recife, o Grande Recife irá oferecer opção extra de transporte para a festa. Nos dias 29, 30 e 31 serão disponibilizadas duas linhas de ônibus em formato expresso com saídas nos shoppings RioMar, no Pina, e Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, em direção ao polo instalado na praia do Pina.

O expresso RioMar/Pina irá custar R$ 12 e o Tacaruna/Pina, R$ 15. A tarifa garante ida e volta e será vendida antecipadamente nos dois centros de compras. O Grande Recife lembra que, por se tratar de um serviço especial, não haverá descontos ou gratuidades na tarifa.

O Expresso Réveillon do RioMar irá oferecer o serviço entre 18h e 4h10 dos dias 29, 30, 31 e 1º de janeiro. As saídas serão da área externa do shopping, nas proximidades da Diagmax, e embarque/ desembarque no final da avenida Herculano Bandeira, na altura da Padaria Diplomata. Serão três coletivos, com intervalo médio de 15 minutos entre as corridas. Os usuários do transfer que deixarem o veículo no estacionamento do RioMar, pagarão a tarifa de R$ 11,50, com estadia de 24 horas.



O serviço do Tacaruna funcionará nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, a partir das 18h, e a volta no dia 1º de janeiro de 2024. O ponto de partida será o estacionamento E1 do Edifício Garagem, próximo ao Hub do iFood.

Os expressos contarão com três coletivos à disposição do público saindo com um tempo médio de 15 minutos entre uma viagem e outra. Os ônibus deixarão o público no final da Avenida Herculano Bandeira, nas proximidades da Padaria Diplomata

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.



