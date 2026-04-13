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Ônibus vindo do Paraguai transportando canetas emagrecedoras é interceptado pela polícia

Coletivo com 42 passageiros foi parado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

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Ônibus vindo do Paraguai transportando canetas emagrecedoras é interceptado pela políciaÔnibus vindo do Paraguai transportando canetas emagrecedoras é interceptado pela polícia - Foto: TV Globo/Reprodução

Um ônibus vindo do Paraguai e que transportava canetas emagrecedoras e anabolizantes, entre outros produtos, foi interceptado pela polícia em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com as autoridades de segurança, o veículo vinha sendo monitorado por suspeita de transportar material ilegal.

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No momento da abordagem, havia 42 passageiros no ônibus. Todos, assim como o veículo, foram levados para a Cidade da Polícia. Agentes contabilizam o material e verificam o que tem nota fiscal e o que não tem.

A abordagem ao ônibus foi durante uma ação integrada da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte).

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