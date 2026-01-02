A- A+

FALTA DE ENERGIA ONS: desligamento automático de equipamentos interrompeu 115 MW da carga de São Paulo no dia 1º A normalização dos equipamentos e da carga foi reestabelecida às 18h55 dessa quinta-feira (1º)

O desligamento automático de alguns equipamentos levou à interrupção de 115 megawatts (MW) da carga de eletricidade do Estado de São Paulo no primeiro dia do ano, segundo Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira (2).



O documento informa o desligamento dos transformadores TR1, TR2 e TR5 345/88 kV, além das seções de barra 3B e 4B de um setor da Subestação Norte, que fica em Guarulhos (SP), e é operado pela ISA Energia Brasil (ex-ISA Cteep).



Do total cortado, 44 MW da carga seriam para a área de concessão da EDP São Paulo, que atende Guarulhos e cidades de Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte.

Outros 71 MW seriam para a região atendida pela Enel São Paulo, que atua em parte da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.



A normalização dos equipamentos e da carga foi iniciada às 18h55 dessa quinta-feira (1º). A da carga foi concluída três minutos depois e dos equipamentos às 19h07. A razão da ocorrência não foi identificada. Procurada, a ISA Energia não comentou o evento até a publicação deste texto.

Veja também