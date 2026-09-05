A- A+

Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS projeta chuvas acima da média nos subsistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste Segundo o Operador, a demanda de carga também deve avançar no Sistema Interligado Nacional (SIN) e em todos os subsistemas na próxima semana

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), referente à semana de 5 a 11 de setembro, apresenta porcentuais de Energia Natural Afluente (ENA) acima da Média de Longo Termo (MLT) em dois subsistemas, ao final do mês: o Sul, com 253% da MLT; e o Sudeste/Centro-Oeste, com ENA em 114% da MLT. No Nordeste, o indicador pode registrar 69% da MLT, e no Norte, 49% da MLT.

"Mesmo observando índices favoráveis da ENA em dois subsistemas, o Operador segue acompanhando atentamente a evolução dos cenários em todas as regiões do País, considerando que ainda nos encontramos no período seco. Adotaremos as medidas necessárias para assegurar o pleno atendimento à carga da sociedade, preservando o equilíbrio e a confiabilidade do SIN", afirma o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

Os índices de armazenamento de água dos reservatórios indicam perspectivas para os níveis de Energia Armazenada (EAR) em 94,3%, no Sul; 74,1%, no Norte; 66,4%, no Nordeste; e 55,7%, no Sudeste/Centro-Oeste.

Segundo o ONS, a demanda de carga também deve avançar no Sistema Interligado Nacional (SIN) e em todos os subsistemas na próxima semana. A expansão no SIN deve alcançar 6,5% (85.534 MWmed). No Nordeste, a projeção é de 9,3% (14.694 MWmed); no Norte, de 7,3% (9.562 MWmed); no Sudeste/Centro-Oeste, de 5,7% (47.580 MWmed); e no Sul, de 5,5% (13.697 MWmed). Os números comparam setembro de 2026 com o mesmo período de 2025.

O Custo Marginal de Operação (CMO) apresenta valores equivalentes nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste: R$ 125,13. No Norte, a previsão é de R$ 289,25.

Veja também