ONU afirma que grupo armado roubou "grandes quantidades" de suprimentos médicos em Gaza

Um grupo de "indivíduos armados" saqueou nesta sexta-feira (30) "grandes quantidades" de equipamentos médicos e tratamentos nutricionais que haviam acabado de chegar a um hospital de campanha em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, anunciou o porta-voz da ONU.

"Hoje, um grupo de indivíduos armados invadiu os depósitos de um hospital de campanha em Deir el-Balah, saqueando grandes quantidades de equipamentos médicos, suprimentos, medicamentos e suplementos nutricionais destinados a crianças desnutridas", lamentou Stéphane Dujarric, antes de explicar que esses materiais haviam chegado na quinta-feira em caminhões pelo posto fronteiriço de Kerem Shalom.

"Enquanto as condições no terreno continuam se deteriorando e a ordem pública e a segurança colapsam, os saques continuam a ocorrer", afirmou.

Ele destacou, no entanto, a diferença entre o episódio desta sexta-feira e o saque ocorrido na quarta-feira em um depósito de alimentos do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, realizado por palestinos "famintos" e desesperados diante da ajuda humanitária limitada que Israel permitiu entrar em Gaza nos últimos dias, após mais de dois meses e meio de bloqueio.

"Parecia algo muito mais organizado e diferente dos saques que vimos nos últimos dias, especialmente no depósito do PMA (...). Foi uma operação organizada, realizada por homens armados", insistiu Dujarric.

Desde o início da semana passada, Israel voltou a autorizar o trânsito limitado de caminhões da ONU pelo posto fronteiriço de Kerem Shalom, mas as Nações Unidas denunciaram que isso representa "uma gota no oceano", dadas as enormes necessidades.

Além disso, os procedimentos são complicados, especialmente porque os veículos precisam ser descarregados e recarregados, e os pedidos de acesso são, às vezes, negados pelas autoridades israelenses.

Sem falar na situação de segurança em um território submetido às represálias militares israelenses desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Na quinta-feira, por exemplo, a ONU e seus parceiros "só conseguiram recolher cinco caminhões no lado palestino de Kerem Shalom", e outros 60 caminhões tiveram que retornar ao ponto de passagem devido às hostilidades na área, relatou Dujarric, enquanto Israel acusava a ONU de não comparecer para recolher a ajuda disponível.

"Já não era seguro utilizar a estrada" que o Exército israelense havia autorizado, destacou o porta-voz, lembrando que "muitas gangues armadas" operam nas imediações de Kerem Shalom.

Os cinco caminhões que conseguiram passar transportavam suprimentos médicos para o hospital de campanha de Deir el-Balah, mas a maior parte dessa carga foi saqueada no ataque de sexta-feira, acrescentou.

