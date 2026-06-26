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SAÚDE ONU alerta para "aumento sem precedentes" de novas drogas sintéticas no mundo Relatório estima que 331 milhões de pessoas usaram algum tipo de droga em 2024; cannabis segue como a mais consumida no mundo

O consumo de drogas continua aumentando em todo o mundo, impulsionado pela expansão de novas substâncias sintéticas cada vez mais potentes e perigosas, alertou nesta sexta-feira o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), ao divulgar o Relatório Mundial sobre Drogas de 2026.

Segundo o documento, cerca de 331 milhões de pessoas consumiram algum tipo de substância psicoativa em 2024, o equivalente a 6,2% da população mundial entre 15 e 64 anos. Em 2014, esse percentual era de 5,2%.

A cannabis permaneceu como a droga mais consumida no mundo em 2024, seguida por opioides, anfetaminas, cocaína e ecstasy.

Substâncias sintéticas preocupam a ONU

O relatório destaca o avanço de novos opioides sintéticos, como fentanis, nitazenos e orfinas, que vêm sendo utilizados como substitutos da heroína e estão cada vez mais disponíveis.

— Observamos um crescimento sem precedentes de novos tipos de drogas no mercado e, de forma preocupante, algumas delas são mais potentes ou perigosas do que as anteriores — afirmou a diretora do UNODC, Mónica Juma.





Segundo a agência, produtores continuam desenvolvendo novas substâncias sintéticas para tentar contornar as regulamentações e evitar a detecção pelas autoridades.

As apreensões realizadas em 2024 identificaram cinco vezes mais tipos de drogas do que antes do ano 2000.

De acordo com o relatório, o número de novas substâncias psicoativas que circularam nos mercados chegou a 755 em 2024, das quais 118 foram registradas pela primeira vez.

Cannabis e cocaína seguem em alta

O mercado mundial de ópio e heroína também continua sendo afetado pela proibição do cultivo de papoula imposta pelo Talibã no Afeganistão em 2022, o que levou traficantes a buscar alternativas sintéticas, como o fentanil.

Segundo o UNODC, essa substituição pode provocar uma mudança permanente no mercado global de opioides, alterando a forma de consumo dessas drogas e os danos associados a elas.

O relatório também aponta o surgimento de novos mercados para a metanfetamina, produzida principalmente em Mianmar, mas também na América do Norte, na África Ocidental e Austral e no sudoeste da Ásia.

O consumo de cannabis continuou crescendo, impulsionado em parte pela legalização e descriminalização em alguns países. O número de usuários aumentou 40% entre 2014 e 2024, e quase 5% da população mundial entre 15 e 64 anos consumiu a droga no ano passado.

Já a produção de cocaína aumentou mais de quatro vezes ao longo da última década, enquanto os traficantes ampliaram o fornecimento para mercados tradicionais na Europa, nas Américas e na Oceania, além de expandirem a distribuição para países da África e da Ásia, segundo o relatório.

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