ONU alerta para "catástrofe ainda maior" após decisão de Israel sobre Gaza

Secretário-geral reiterou seu apelo "urgente" por um cessar-fogo permanente

O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que a população palestina em Gaza "continua a enfrentar uma catástrofe humanitária de proporções horríveis"

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou "grave alarme" com a decisão do governo de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza.

Em comunicado divulgado nesta sexta, 8, pela porta-voz Stephanie Tremblay, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a medida representa "uma escalada perigosa" e pode aprofundar as "já catastróficas consequências do conflito para milhões de palestinos".

Guterres afirmou que a população palestina em Gaza "continua a enfrentar uma catástrofe humanitária de proporções horríveis" e advertiu que a nova escalada poderá provocar mais deslocamentos forçados, mortes e destruição em massa.

O secretário-geral reiterou seu apelo "urgente" por um cessar-fogo permanente, além de acesso humanitário irrestrito em toda Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Leia também

• Reações internacionais ao plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza

• Von der Leyen pede que Israel reconsidere decisão de estender operação militar em Gaza

• Alemanha suspende exportações militares a Israel para uso em Gaza e cobra ação humanitária

A ONU voltou a cobrar que Israel cumpra suas obrigações segundo o direito internacional. O comunicado recorda que, em parecer consultivo de 19 de julho, a Corte Internacional de Justiça determinou que Israel deve "cessar imediatamente todas as novas atividades de assentamento, evacuar todos os colonos do Território Palestino Ocupado e encerrar sua presença ilegal" na região, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

Segundo o comunicado atribuído a Guterres, "não haverá solução sustentável para este conflito" sem o fim da ocupação e a criação de um Estado palestino viável. Ele enfatizou que "Gaza é e deve permanecer uma parte integrante de um Estado Palestino".

 

