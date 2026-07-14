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Direitos Humanos

ONU alerta para impacto humanitário de eventual bloqueio em Ormuz

Volker Türk alertou que a retomada dos bombardeios põe em risco os esforços diplomáticos e agrava a instabilidade regional

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Volker Türk expressou preocupação com as informações sobre o fechamento do estreito, rota crucial para o transporte de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais, da qual dependem milhões de pessoas.Volker Türk expressou preocupação com as informações sobre o fechamento do estreito, rota crucial para o transporte de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais, da qual dependem milhões de pessoas. - Foto: Fabrice Cofrrini/AFP

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos advertiu, nesta terça-feira (14), que a retomada das hostilidades no Oriente Médio e uma possível interrupção do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz podem ter "graves consequências socioeconômicas e humanitárias".

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Em um comunicado, o Alto Comissárioda ONU, Volker Türk, expressou preocupação com as informações sobre o fechamento do estreito, rota crucial para o transporte de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais, da qual dependem milhões de pessoas.

Ele também alertou que a retomada dos bombardeios, os mais intensos desde o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos alcançado em abril, põe em risco os esforços diplomáticos e agrava a instabilidade regional.

Türk instou as partes a proteger a população civil, priorizar a diplomacia e a desescalada, e pediu um retorno imediato ao cessar-fogo, em conformidade com o direito internacional.

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