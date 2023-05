ONU alerta que criosfera sofre mudanças rápidas

A- A+

As modificações rápidas e por vezes irreversíveis da criosfera — a superfície da Terra onde existe água em estado sólido — exigem uma coordenação internacional urgente para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, alertou a ONU nesta terça-feira (30).

A análise das mudanças na criosfera será uma das "principais prioridades" da Organização Meteorológica Mundial (OMM), segundo uma resolução aprovada por unanimidade pelos países-membros, disse a porta-voz Clare Nullis.

A resolução foi aprovada durante o congresso da OMM, que começou em 22 de maio em Genebra e terminará em 2 de junho. Durante o encontro, os principais especialistas em meteorologia do mundo elegerão um novo secretário-geral da entidade e discutirão os efeitos das mudanças climáticas.

A decisão de aprovar a resolução foi tomada, devido aos "impactos crescentes no aumento do nível do mar da redução do gelo marinho, do derretimento das geleiras, calotas polares, do permafrost e da neve", explicou.

A resolução pede uma melhor coordenação de observações e previsões e um melhor compartilhamento de dados.

"A questão da criosfera não é apenas um tema importante no Ártico, ou na Antártica, é também um problema global", disse o secretário-geral da OMM, o finlandês Petteri Taalas, em uma nota.

"Precisamos de mais vigilância para monitorar a extensão e a velocidade das mudanças. E devemos refletir seriamente sobre a gestão dos recursos hídricos", insistiu Nullis.

