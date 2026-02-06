Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIREITOS HUMANOS

ONU alerta que mais de 4 milhões de meninas podem sofrer mutilação genital neste ano

Segundo a organização, cerca de 230 milhões de mulheres em todo o mundo foram submetidas à mutilação genital

Reportar Erro
A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025.A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025. - Foto: Daniel Slim / AFP

Cerca de 4,5 milhões de meninas em todo o mundo, muitas delas menores de 5 anos, correm o risco de sofrer mutilação genital neste ano, estimaram nesta sexta-feira (6) agências da ONU.

Segundo a organização, cerca de 230 milhões de mulheres em todo o mundo foram submetidas à mutilação genital, uma prática geralmente realizada antes da puberdade e que pode provocar infecções, hemorragia, infertilidade e complicações no parto.

"A mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos e não pode ser justificada", denunciaram diretores de várias agências da ONU, entre elas a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ela coloca em risco "a saúde física e mental das mulheres, e pode levar a complicações graves e duradouras", acrescentaram.

Leia também

• ONG solicita que Comitê da ONU investigue 'graves violações' dos EUA em Minnesota

• ONU alerta que grupo Estado Islâmico representa ameaça persistente e complexa

• Lula anuncia apoio à Michelle Bachelet para secretária-geral

Segundo o comunicado, os esforços das últimas três décadas permitiram um avanço, e quase dois terços da população dos países onde a prática existe são a favor da sua suspensão.

"A educação em saúde, o trabalho com líderes religiosos e comunitários e com pais e cuidadores, e o uso dos veículos de comunicação tradicionais e das redes sociais são estratégias eficazes para eliminar essa prática", afirmaram os signatários, que alertaram para os cortes no financiamento dos programas internacionais.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter