A- A+

Calor Extremo ONU alerta que o calor extremo coloca em risco as gestações e os partos Altas temperaturas podem estar associadas ao parto prematuro e à morte fetal

O calor extremo favorece partos prematuros e pode causar baixo peso em recém-nascidos, afirmou nesta segunda-feira (5) o chefe do Clima da ONU, enquanto Fiji sedia um fórum preparatório para a COP31, que será realizada em novembro.

As reuniões do fórum "pré-COP" da ONU nesta semana, na cidade de Nadi (Fiji) e no país insular de Tuvalu, têm como objetivo chamar a atenção mundial para a ameaça das mudanças climáticas.

O chefe do Clima das Nações Unidas, Simon Stiell, pediu uma ação urgente. Ele citou uma nova pesquisa que mostra que mais de dois terços dos profissionais de saúde em cinco continentes observaram complicações causadas pelo calor intenso nos últimos cinco anos.

"O calor extremo provocado pelo clima durante a gravidez está cada vez mais associado ao parto prematuro, à morte fetal, ao baixo peso ao nascer e às complicações maternas", indicado.

O Pacífico Sul é uma das regiões mais vulneráveis do mundo ao aquecimento global, devido ao aumento do nível do mar, que ameaça as moradias locais, e ao branqueamento dos corais.

A ministra do Clima de Fiji, Lynda Tabuya, recomendou aos países industrializados que apoiem uma "transição justa" para a energia renovável, com assistência aos países mais expostos aos efeitos das mudanças climáticas.

Os níveis do mar estão subindo em ritmo recorde devido ao aquecimento dos oceanos e ao derretimento das geleiras, segundo um relatório da ONU.

Região ameaçada

Até 1,2 bilhão de pessoas poderiam ficar deslocadas até 2050, e as ilhas do Pacífico poderiam enfrentar aumentos no nível do mar duas vezes superiores à média mundial, alerta o relatório divulgado em agosto.

Os países em desenvolvimento precisam de entre 310 bilhões e 365 bilhões de dólares para se adaptarem, mas contavam com apenas 26 bilhões de dólares disponíveis em 2023.

Em declarações a jornalistas, Tabuya pediu "compromissos" dos países desenvolvidos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o abandono dos combustíveis fósseis. Mas não é uma transição qualquer, e sim “uma transição justa”.

O ministro de Mudanças Climáticas da Austrália, Chris Bowen, que também preside as negociações para a COP31, disse que eles convocaram o mundo para unir “ambição e ação”.

Poucos

No entanto, as autoridades tiveram que admitir que a lista de convidados é menor do que esperavam. Apenas um pequeno grupo de líderes mundiais com presença confirmada.

E, nas ruas de Nadi, a maioria das pessoas parecia não saber que um fórum mundial estava em andamento.

A Austrália anunciou em setembro que 4.000 pessoas de 60 países participariam, sem fornecer detalhes.

Entre os participantes está o chanceler nepalês, Shisir Khanal, cujo país sofreu, em agosto, um desastre causado pelo derretimento de gelo no Himalaia, que deixou quase 1.500 mortos e mais de 5.800 desaparecidos no Nepal e na China.

Tuvalu, um país insular de baixa altitude, elaborou planos para transferir toda a sua população caso o território seja coberto pelo oceano.

Dois dos novos atóis de coral do país já foram cobertos pela elevação do nível do mar.

Ação decisiva

O aumento do nível do mar “não é uma ameaça futura, é uma realidade presente”, declarou o primeiro-ministro de Tuvalu, Feleti Teo, na recente Assembleia Geral da ONU.

“A mensagem de Tuvalu é clara: o mundo deve agir já”, acrescentou ele, ao pedir uma ação urgente e coletiva “para proteger o futuro das gerações futuras”.

A Austrália, importante exportadora de carvão, é criticada por ativistas por adotar um "discurso duplo" como líder nas negociações climáticas.

“Ao se preparar para presidir as negociações da próxima COP31 em parceria com o Pacífico, a Austrália precisa fazer muito mais para transformar sua retórica em ações reais e acabar com a asfixia causada pelos combustíveis fósseis”, declarou Shiva Gounden, chefe do Greenpeace para o Pacífico.

Veja também