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Organização das Nações Unidas

ONU alerta que prisões na França estão superlotadas e são desumanas

Chefe da delegação, Suzanne Jabbour, descreveu a superlotação como "um dos desafios mais urgentes" observados durante uma visita

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Penitenciária de Fresnes, na região parisiense, é uma das mais lotadas da FrançaPenitenciária de Fresnes, na região parisiense, é uma das mais lotadas da França - Foto: Fred Dufour / AFP

Especialistas da ONU em prevenção da tortura instaram a França, nesta quinta-feira (28), a abordar o "grave" problema da superlotação carcerária, afirmando que as condições atuais violam direitos e podem ser definidas como tratamento "desumano ou degradante".

Uma equipe do Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura visitou a França entre 17 e 23 de maio e divulgou uma avaliação preliminar contundente.

A chefe da delegação, Suzanne Jabbour, descreveu a superlotação como "um dos desafios mais urgentes" observados durante uma visita.

“Ela mina diretamente os direitos fundamentais dos presos, e suas consequências vão muito além do ambiente prisional”, comentou.

“Em algumas das instalações visitadas, as condições observadas podem constituir tratamento desumano ou degradante, de acordo com o direito internacional”, acrescentou.

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Ela afirmou que a França deve adotar “medidas estruturais e sustentáveis” para remediar a situação.

Dados oficiais mostraram que a população carcerária da França atingiu o nível recorde de 88.145 pessoas em 1º de abril.

No início deste mês, o Conselho da Europa, órgão europeu de defesa dos direitos humanos, informou que a França e a Turquia tinham as prisões mais superlotadas do continente.

Em outro relatório publicado em janeiro, o mesmo órgão alertou que as prisões francesas corriam o risco de se tornarem "depósitos de humanos", caracterizados por superlotação, violência e condições degradantes.

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