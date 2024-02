A- A+

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO ONU anuncia apuração independente sobre agência após Israel acusar participação em ataque terrorista Pelo menos 12 funcionários foram demitidos; denúncia israelense foi seguida por sucessivos cortes no financiamento, podendo comprometer sua operações

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou nesta segunda-feira a criação de um comitê independente para avaliar a "neutralidade" da sua Agência para Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), cujos funcionários foram acusados por Israel de estarem envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

A agência está sob pressão e pode ser forçada a encerrar suas operações "até o final de fevereiro", após mais de uma dúzia de países, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a Suécia, terem suspendido o financiamento devido às acusações israelenses de que 12 membros da equipe estavam envolvidos no ataque.

O comitê será liderado pela ex-chanceler francesa Catherine Colonna e trabalhará com o Instituto Raoul Wallenberg na Suécia, o Instituto Chr. Michelsen na Noruega e o Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos. Até o final de abril, deve apresentar ao secretário-geral um relatório com as conclusões, informou a organização em comunicado.

