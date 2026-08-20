ONU anuncia liberação de dois funcionários detidos no Afeganistão
Prisão ocorreu em Herat, no oeste do país, poucos dias antes do quinto aniversário do retorno dos talibãs ao poder, com a tomada de Cabul em 15 de agosto de 2021 e a fuga do presidente afegão apoiado por Washington
A ONU anunciou nesta quinta-feira (20) a liberação de dois funcionários afegãos que foram detidos em 9 de agosto pelos serviços de inteligência das autoridades talibãs do país.
Os dois funcionários da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) “parecem estar em bom estado de saúde” e “entendemos que as acusações contra eles foram retiradas”, afirmaram um porta-voz da missão.
A prisão ocorreu em Herat, no oeste do país, poucos dias antes do quinto aniversário do retorno dos talibãs ao poder, com a tomada de Cabul em 15 de agosto de 2021 e a fuga do presidente afegão apoiado por Washington.
Embora as Nações Unidas não reconheçam o governo talibã, a organização coloca no país com missões humanitárias e de monitoramento do respeito aos direitos humanos por meio de suas diferentes agências.
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Desde o início de junho, a situação ficou especialmente tensa em Herat, onde bolsas de mulheres acusadas de não usar roupas que cobriam totalmente o corpo estavam detidas.
Na mesma província, cerca de 20 trabalhadores humanitários foram detidos temporariamente pela polícia da moral do Afeganistão, o que determina que suas barbas não eram longas ou suficientes.
Os talibãs governam com base numa interpretação ultrarrigosa da lei islâmica, que exclui as mulheres de diversos setores, entre eles o ensino médio e universitário.
Por exemplo, eles não têm permissão para entrar nas instalações da ONU, mesmo que façam parte do seu quadro de funcionários.