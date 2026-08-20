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Organização das Nações Unidas ONU anuncia liberação de dois funcionários detidos no Afeganistão Prisão ocorreu em Herat, no oeste do país, poucos dias antes do quinto aniversário do retorno dos talibãs ao poder, com a tomada de Cabul em 15 de agosto de 2021 e a fuga do presidente afegão apoiado por Washington

A ONU anunciou nesta quinta-feira (20) a liberação de dois funcionários afegãos que foram detidos em 9 de agosto pelos serviços de inteligência das autoridades talibãs do país.

Os dois funcionários da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) “parecem estar em bom estado de saúde” e “entendemos que as acusações contra eles foram retiradas”, afirmaram um porta-voz da missão.

A prisão ocorreu em Herat, no oeste do país, poucos dias antes do quinto aniversário do retorno dos talibãs ao poder, com a tomada de Cabul em 15 de agosto de 2021 e a fuga do presidente afegão apoiado por Washington.

Embora as Nações Unidas não reconheçam o governo talibã, a organização coloca no país com missões humanitárias e de monitoramento do respeito aos direitos humanos por meio de suas diferentes agências.

Desde o início de junho, a situação ficou especialmente tensa em Herat, onde bolsas de mulheres acusadas de não usar roupas que cobriam totalmente o corpo estavam detidas.

Na mesma província, cerca de 20 trabalhadores humanitários foram detidos temporariamente pela polícia da moral do Afeganistão, o que determina que suas barbas não eram longas ou suficientes.

Os talibãs governam com base numa interpretação ultrarrigosa da lei islâmica, que exclui as mulheres de diversos setores, entre eles o ensino médio e universitário.

Por exemplo, eles não têm permissão para entrar nas instalações da ONU, mesmo que façam parte do seu quadro de funcionários.

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