ONU anuncia queda de 40% em seu financiamento para ajuda internacional

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU anunciou nesta sexta-feira (28) um corte de 40% de seu financiamento para 2025, citando uma "crise sem precedentes", já que 58 milhões de pessoas correm o risco de perder uma assistência vital.



"A organização enfrenta atualmente uma queda alarmante de 40% de seu financiamento para 2025 em relação ao ano passado. A gravidade desses cortes, combinada com números recordes de pessoas necessitadas, resultou em uma crise sem precedentes para dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo", disse o PMA em um comunicado.

"Estamos diante de um abismo financeiro com consequências potencialmente fatais", alertou Rania Dagash-Kamara, chefe do setor de alianças e inovação do PMA, citada no comunicado.

Segundo estimativas do PMA, "58 milhões de pessoas correm o risco de perder assistência vital prestada pelas 28 operações mais críticas da agência devido a financiamento insuficiente".

O PMA alertou na quinta-feira que suas reservas de ajuda alimentar em Gaza acabarão em duas semanas e que a fome voltou a ser uma ameça após a retomada das operações militares israelenses no território palestino.

Anúncios de cortes na ajuda internacional se multiplicaram nos últimos meses.

Os Estados Unidos cortaram 83%, ou bilhões de dólares, dos programas de sua agência de desenvolvimento, a Usaid, que até agora administrava um orçamento anual de 42,8 bilhões de dólares (245 bilhões de reais), o que representa 42% da ajuda humanitária mundial.

Reino Unido, França e Alemanha também cortaram seus orçamentos de ajuda internacional, assim como os países escandinavos.

